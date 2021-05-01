Катунь24: Россияне всё меньше поддерживают идею о четырёхдневной рабочей неделе

Сейчас число сторонников и противников такой меры одинаково.

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Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob. В нем приняли участие 1600 респондентов со всей страны.

При этом опрошенные женщины чаще выступали за сокращение числа рабочих дней, а мужчины — против.

Напомним, Дмитрий Медведев уже предложил начать переход на четырёхдневную рабочую неделю в России.

Ранее за поддержку этой идеи высказались 39 % россиян. Они отметили, что это естественный ход событий и хорошая возможность выстроить баланс между работой и личной жизнью. Столько же опрошенных высказались против этой идеи: они уверены, что при таких условиях рост экономики и благосостояния граждан замедлится или будет невозможен. Еще 22 % россиян затруднились однозначно оценить это предложение.

Исследователи отмечают, что сторонников введения облегченного режима работы больше среди женщин — 42 %, мужчин — 36 %. Больше всего идею сокращения рабочей недели поддерживает молодежь до 24 лет (43 %), меньше всего сторонников среди россиян старше 45 лет, примерно 31 %.

По данным SuperJob, сегодня эту идею поддерживает меньше россиян, чем когда-либо: в июне 2019 года число ее сторонников составляло 49 %, в октябре 2020-го — 40 %, а в феврале 2021-го — 48 %. Россияне объясняют это вероятным падением уровня доходов: «Боюсь, в наших реалиях это повлечет за собой снижение заработной платы».

Катунь24