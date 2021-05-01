Катунь24: Рассказываем, как будет ходить общественный транспорт 1 мая в Барнауле

На время проведения легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Алтайская правда» в центре Барнаула временно изменятся маршруты автобусов и троллейбусов.

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Движение перекроют для всех видов транспорта по четной и нечетной сторонам проспекта Ленина в границах проспекта Строителей до улицы Гоголя, информирует Барнаульская госавтоинспекция.

Улица будет перекрыта 1 мая 2021 года с 10 до 15 часов. Движение автобусов и троллейбусов будет организовано по следующим схемам:

– по маршрутам № 1, 10, 24, 25: … пр-т Ленина — пр-т Строителей — пр-т Красноармейский — ул. Ползунова, далее по маршрутам, в обратном направлении: … пр-т Ленина — разворот на пересечении пр-та Ленина с ул. Гоголя — ул. Пушкина — пр-т Красноармейский — пр-т Строителей — пр-т Ленина, далее по маршрутам;

– по маршрутам № 29, 35, 53, 144: … пр-т Ленина — ул. Советская — пр-т Комсомольский — ул. Гоголя — пр-т Ленина, далее по маршрутам, в обратном направлении: … пр-т Ленина — ул. Гоголя — пр-т Комсомольский — ул. Советская — пр-т Ленина, далее по маршрутам;

– по троллейбусным маршрутам № 1, 7: … пр-т Ленина — пр-т Строителей — ост. «пл. Победы», в обратном направлении: ост. «пл. Победы» — пр-т Строителей — пр-т Ленина, далее по маршрутам;

– по маршруту № 41: … пр-т Ленина — пр-т Строителей — пр-т Красноармейский — ул. Партизанская, далее по маршруту, в обратном направлении: … ул. Партизанская — пр-т Красноармейский — пр-т Строителей — пр-т Ленина, далее по маршруту;

– по маршруту № 6: … пр-т Ленина — ул. Советская — пр-т Комсомольский — ул. Анатолия — ост. «Элеватор», в обратном направлении: ост. «Элеватор» — ул. Анатолия — пр-т Комсомольский — ул. Советская — пр-т Ленина, далее по маршруту;

– по маршрутам № 33, 109, 109оп: … пр-т Калинина — пр-т Строителей — пр-т Красноармейский — ул. Аванесова, далее по маршрутам, в обратном направлении: … ул. Аванесова — пр-т Красноармейский — пр-т Строителей — пр-т Калинина, далее по маршрутам;

– по маршруту № 78: … пр-т Комсомольский — ул. Гоголя, далее по маршруту, в обратном направлении: … пр-т Ленина — ул. Гоголя — пр-т Комсомольский, далее по маршруту;

– по маршрутам № 19, 20: … пр-т Строителей — пр-т Красноармейский — разворот на перекрестке с ул. Ползунова — ост. «пл. Спартака»; в обратном направлении: ост. «пл. Спартака» — пр-т Красноармейский — пр-т Строителей, далее по маршрутам;

– по маршруту № 55: … ост. «пл. Победы» — пр-т Красноармейский — ул. Аванесова, далее по маршруту; в обратном направлении: … ул. Аванесова — пр-т Красноармейский — ост. «пл. Победы»;

– по маршрутам № 27, 110: … пр-т Строителей — пр-т Красноармейский — ул. Ползунова — пр-т Социалистический — ост. «пл. Спартака-2», в обратном направлении: ост. «пл. Спартака-2» — пр-т Социалистический — ул. Пушкина — пр-т Красноармейский — пр-т Строителей, далее по маршрутам;

– по маршруту № 70: … пр-т Ленина — пр-т Строителей — пр-т Красноармейский — ул. Гоголя, далее по маршруту; в обратном направлении: … ул. Гоголя — пр-т Красноармейский — пр-т Строителей — пр-т Ленина, далее по маршруту.

Во избежание заторных ситуаций водителей просят выбирать возможные пути объезда.

Катунь24