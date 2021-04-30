Катунь24: Рак будет аккуратен как никогда, а Весы будут схватывать все на лету. Гороскоп на 30 апреля

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 30 апреля.

Звезды гороскопа советуют Овну заняться налаживанием отношений с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Если между ним и кем-то еще стоит стена непонимания или есть другие нерешенные вопросы, лучше всего поднять эту щекотливую тему именно сегодня. Поговорив откровенно, по душам, Овен не только избавится от груза, но и имеет все шансы, что его поймут. Даже если проблему не удастся решить мгновенно, это все равно пойдет на пользу его отношениям.

Звезды гороскопа категорически не советуют Тельцу обсуждать какой-либо важный вопрос с людьми, от которых зависит продвижение его дел. Увы, но день не способствует взаимопониманию и поиску компромиссов, из-за чего даже самая расчудесная идея или план Тельца имеют все шансы быть зарубленными на корню. Вообще, в течение дня лучшей тактикой сегодня для Тельца будет полагаться только на себя и держать свои планы в секрете. Ну а если его все-таки вызовут на разговор – больше слушать, чем говорить.

В течение дня ситуация обещает поставить Близнецов перед выбором. Выбор может касаться и рабочих задач, и взаимоотношений с окружающими, и личной жизни, и других областей. Главное, что Близнецам не удастся занять нейтральную позицию: им придется принять решение в пользу одного из вариантов и действовать, исходя из этого. Впрочем, в каждом варианте будут присутствовать как свои минусы, так и плюсы. Так что Близнецам необходимо заранее просчитать, где плюсов для них окажется больше.

Рак будет аккуратен как никогда! Беспорядок способен его раздражать, заставляя Рака бороться с хаосом в любых его проявлениях. Самым простым сегодня для него будет разобрать завалы на рабочем столе, сложнее – навести порядок в мыслях и планах. Только разложив все по полочкам, Рак будет готов, наконец, приступить к остальным делам. Если, конечно, до конца дня останется хоть какое-то время.

День идеально подходит практически для любых амбициозных задумок Льва! Говорят, что смелость – это второе счастье, но если в обычный день с этим утверждением можно поспорить, то сегодня и ситуация, и окружающие будут поощрять Льва совершать решительные и даже дерзкие шаги, направленные на укрепление своего статуса. Так что скромно отмолчаться в уголке или занять нейтральную позицию у Льва сегодня вряд ли получится. И для его самооценки это очень даже хорошо.

Дева может испытать досадное чувство бессилия по отношению к какой-то проблеме. Возможно, она уже долго билась над ее решением, а может быть, просто не знает, как к ней подступиться. Или же задача кажется ей непосильной. Как бы то ни было, звезды гороскопа советуют Деве сегодня не торопиться с выводами и отложить проблему на потом – в другой день больше шансов за то, что ей удастся найти выход из положения.

Весы будут схватывать все на лету! Их мозг обещает работать быстро и четко, помогая Весам ориентироваться в самой сложной обстановке, находить изящные пути для решения задач, внимательно прислушиваться к чужим идеям, а также генерировать собственные. Другими словами, Весы сегодня способны творить чудеса, и просто грех не использовать это для того, чтобы переделать кучу дел, а заодно и укрепить свой авторитет в глазах окружающих.

Скорпион не настроен рисковать деньгами, даже если ситуация будет его к этому подталкивать. Он предпочтет сто раз обдумать, прежде чем сделать какой-либо шаг. Так что, с одной стороны, Скорпион сегодня способен упустить весьма заманчивые финансовые перспективы, зато он точно избежит ненужных трат и возможных потерь. Звезды гороскопа советуют Скорпиону посвятить этот день ведению своей личной бухгалтерии. От его внимательного взгляда не укроется ни один подвох!

Стрелец настроен работать с полной самоотдачей – потребности дела он будет ставить куда выше собственных! Из-за этого в его сегодняшнем расписании не исключены такие подвиги, как незапланированная работа без обеденного перерыва (даже если сегодня у Стрельца выходной), ведь главным для него будет работа на результат. Такое искреннее усердие способно привлечь внимание окружающих и со временем обернуться для Стрельца приятными бонусами.

Козерог будет демонстрировать отличное умение работать с информацией! При необходимости он способен виртуозно манипулировать цифрами и фактами, а также анализировать и делать правильные выводы. Благодаря этому, Козерог сегодня сумеет произвести впечатление на окружающих даже в вопросах, которые не относятся к его компетенции – только за счет своего умения замечать детали и проникать в самую суть.

Водолею противопоказано браться за любые важные проекты – есть большая вероятность их провалить. Это касается сделок, переговоров, крупных денежных трат, а также новых начинаний. Ничего не поделаешь, лучше уж перенести запуск проекта на день, чем потом расхлебывать последствия. Если же Водолей сегодня пренебрежет этим советом, ему следует заранее приготовиться к тому, что сложностей окажется на порядок больше, чем он ожидал.

Во всем, за что бы Рыбы ни брались, они будут склонны до последнего стоять на своем. Возможно, в каких-то случаях их упрямство будет оправдано, однако далеко не всегда. Звезды гороскопа предупреждают Рыб, что день склоняет их к стопроцентной уверенности в себе, но это вовсе не значит, что они, как и любой другой человек, не могут ошибаться. Поэтому, чтобы не выставить себя в глупом свете, Рыбам сегодня не следует быть слишком самонадеянными.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24