ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Катунь24: Российский испытатель присмотрел себе из космоса участок земли на Алтае

Горняк22
8 часов Ago

Космонавт считает, что «это чуть ли не самое красивое место на планете, если смотреть с корабля».

Фото: altayrealt.ru

Участок для постройки дома космонавты получают бесплатно от государства как особая категория граждан в рамках закона «О Героях Российской Федерации». Участок для своего будущего дома в Усть-Коксинском районе Республике Алтай выбрал для себя Сергей Ревин, сообщает Алтайский портал недвижимости.

«Нам положено в любом месте взять, и я выбрал в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, в верховье Катуни. Но я там ещё ничего не построил. Всё собираюсь приехать, но пандемия…Я много из космоса фотографировал Алтай. Долины, предгорья, ущелья, разломы – всё это очень симпатично. Быстро, правда, пролетаешь. Как-то раз на восходе солнца довелось заснять гору Белуху с необычной подсветкой и белой шапкой на вершине. Очень красиво», – рассказал Сергей Ревин в ходе онлайн-встречи со школьниками и студентами, которую накануне провели в Барнауле при поддержке Роспатриотцентра, управления молодёжной политики и Краевого дворца молодёжи.

Во время беседы он также рассказал, что у него уже есть небольшой кусочек земли в Республике Алтай. Кроме того, космонавт признался, что с детства любит два Алтая, а также был в Белокурихе, на Синюхе. Сергей Ревин также рассказал, что посещал Барнаул вместе с семьёй Германа Титова и был в музее имени алтайского космонавта.

Сергей Ревин – Герой России, старший лейтенант запаса, космонавт-испытатель отряда Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (2011 – 2017 гг). Он 113-й космонавт России и 526-й космонавт мира. Первый самостоятельный космический полёт совершил на транспортном пилотируемом корабле «Союз ТМА-04М» в мае – сентябре 2012 года.

Катунь24

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