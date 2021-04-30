Катунь24: Российским вузам разрешили перейти на дистанционку с 4 по 7 мая
В Минобрнауки России разрешили подведомственным вузам перейти на дистанционную форму обучения между майскими праздниками.
Фото: pixabay.com
«Определить, что руководители образовательных организаций вправе обеспечить реализацию образовательных программ и проведение промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий», — говорится в приказе ведомства.
Уточняется, что распоряжение министерства в обязательном порядке распространяется только на подведомственные вузы. Другие учебные заведения вправе от него отказаться.