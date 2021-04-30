ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Катунь24: Российским вузам разрешили перейти на дистанционку с 4 по 7 мая

Горняк22
8 часов Ago

В Минобрнауки России разрешили подведомственным вузам перейти на дистанционную форму обучения между майскими праздниками.

Фото: pixabay.com

«Определить, что руководители образовательных организаций вправе обеспечить реализацию образовательных программ и проведение промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий», — говорится  в приказе ведомства.

Уточняется, что распоряжение министерства в обязательном порядке распространяется только на подведомственные вузы. Другие учебные заведения вправе от него отказаться.

Катунь24

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