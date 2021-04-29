ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Катунь24: Родным погибшего в годы войны солдата из Алтайского края передали медальон

Горняк22
16 часов Ago

27 апреля 2021 года в Рубцовске состоялась церемония передачи солдатского медальона родственникам красноармейца Дмитрия Вольхина.  Все эти годы о судьбе нашего земляка не было никакой информации.

Фото: Катунь 24

Дмитрий Вольхин родился в Рубцовском районе. Он принимал участие в боевых действиях на подступах к Ленинграду.  Долгие годы красноармеец считался пропавшим без вести. В 2019 году останки нашего земляка были обнаружены поисковиками в Кировском районе Ленинградской области. Имя  удалось установить по сохранившемуся бланку солдатского медальона.

Останки красноармейца Дмитрия Вольхина захоронены в братской могиле на воинском мемориале в Ленинградской области.

Катунь24

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