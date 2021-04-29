Катунь24: Рассказываем, чем и как красить яйца на Пасху в домашних условиях

2 мая 2021 года православные христиане отметят Светлый праздник Пасхи. Мы собрали для вас несколько способов, как в домашних условиях покрасить яйца.

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Натуральные красители

Самые популярные натуральные красители – шелуха от лука, куркума, капуста, свекла, марена или рис.

Луковая шелуха

Для такого способа окрашивания можно использовать яйца и с белой, и с коричневой скорлупой. Чем светлее яйцо, тем менее интенсивным будет окрашивание.

Яйца комнатной температуры необходимо отварить вкрутую. В отдельной кастрюле сложить промытую луковую шелуху, залить ее литром воды и добавить три столовые ложки уксуса. Смесь довести до кипения. После чего убавить огонь и варить не менее 30 минут. Снять с огня и опустить яйца в жидкость. Для окрашивания яйца оставить минимум на час.

Капуста

Краснокочанную капусту необходимо мелко нарезать, поместить в кастрюлю, залить литром кипятка и отваривать полчаса. После снять с огня и подождать, пока отвар остынет.

После этого слить в другую емкость и добавить три столовые ложки уксуса. Отваренные вкрутую яйца поместить на пару часов в полученный отвар. В результате у яиц будет небесно-голубой окрас.

Свекла

Возьмите одну большую свеклу и натрите на терке. Выложите полученную смесь в кастрюлю, залейте водой, добавьте уксус. Смесь необходимо довести до кипения, а затем убавить огонь и варить около 20 минут. После процедить содержимое кастрюли и залить полученным отваром готовые яйца. Можно оставить на несколько часов или на ночь, если хочется, чтобы яйца окрасились в бордовый цвет.

Марена

Чтобы покрасить яйца мареной, многолетним травянистым растением, понадобятся ее корни. Купить ее можно в аптеке.

Замочить корни в теплой воде на десять минут. Промойте, нарежьте, залейте литром воды. Если вы взяли марену в таблетках, то раскрошите ее на мелкие части. Жидкость доведите до кипения, а затем убавьте огонь и варите полчаса-час. После этого процедите отвар, остудите, добавьте столовую ложку уксуса и соли и опустите предварительно сваренные яйца. В отваре яйца необходимо держать до полной готовности. В результате они станут красными, цвет при этом распределяется ровно.

Рис

Благодаря рису окрашенные яйца получатся в крапинку. Чтобы эффект был виден, нужно использовать красители. Пока яйца варятся, необходимо развести их в отдельных емкостях. Например, в банках. В каждую при этом добавьте по столовой ложке уксуса. Засыпьте туда рис и дождитесь, пока он окрасится в нужный цвет. После чего крупу необходимо высыпать в полиэтиленовые пакеты и равномерно распределить. Выложите в каждый по одному яйцу и плотно завяжите в пакет так, чтобы цветной рис плотно прилегал со всех сторон. Оставить минимум на час. В итоге будут яйца мраморной окраски.

Другие способы

Существует множество рецептов покраски яиц натуральными красителями. Например, можно использовать специи. Для этих целей хорошо подойдет куркума. Достаточно двадцати граммов порошка на литр воды. Яйца необходимо варить прямо в этой жидкости. Чтобы скорлупа была крепкой, добавьте при приготовлении соль и уксус. Яйца окрасятся в золотой цвет. Можно также отварить яйца в чае – отвар должен быть насыщенного коричневого цвета. Или в кофе – на литр воды будет достаточно трех столовых ложек растворимого кофе: яйца окрасятся в коричневатые оттенки.

Красители

Пищевые красители

Самый простой способ – покраска яиц пищевыми красителями. Красители необходимо развести в разных емкостях. Затем в каждую поместить яйца. Они окрасятся в выбранный цвет. Также можно окрасить яйцо сразу в несколько цветов. Оберните его в бумажную салфетку, обмакните ватную палочку в краситель и нанесите на салфетку в произвольных местах. Оставьте яйцо сушиться, очистите от бумаги через двадцать минут. Яйца получатся с узорами и эффектом радужных оттенков.

Акрил и акварель

Акрилом и акварелью яйца можно окрашивать, когда они будут готовы к употреблению. Необходимо помнить, что они должны быть целыми, без трещин, чтобы краска не попала вовнутрь. Для удобства яйца можно разместить в подставки и при помощи художественной кисти наносить узоры.

Марганцовка

При помощи марганцовки яйца к Пасхе можно окрасить в красный и розовый цвета. Для начала разведите кристалл марганца на кончике ножа в небольшой емкости (можно использовать пузырек до 20 миллилитров) в холодной кипяченой воде. Параллельно поставить на огонь яйца. Когда вода закипит, добавить соль, уксус и несколько капель марганцовки. Варить до готовности.

По материалам РИА Новости

Катунь24