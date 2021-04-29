Катунь24: Роскосмос отправит животных на Луну

Корпорация заказала для отправки животных на Луну разработку космического аппарата, сообщается на сайте госзакупок.

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Речь идет о комплексе нового поколения «Возврат-МКА-Л». С его помощью в космос могут отправить животных и другие биологические объекты.

Отмечается, что до 15 ноября 2022 года должны быть проведены работы, а к 15 ноября 2023 года должен быть определен проектный облик космического аппарата.

Когда корабль планируют запустить, не уточняется.

«Возврат-МКА-Л», оснащенный возвращаемым аппаратом для доставки животных, рептилий и растений на Луну — в точку Лагранжа L1, расположенной в 315 тысячах километров от Земли, будет использоваться для проведения исследований в области медицины и биологии», — говорится в опубликованном документе.

Катунь24