Катунь24: Рак будет буквально излучать успех, а Скорпиона может подвести дипломатичность. Гороскоп на 28 апреля

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 28 апреля.

Овен будет склонен судить обо всем чересчур безапелляционно и резко. Это скажется и на решениях, которые он примет, и на взаимоотношениях с окружающими. Если же речь идет об Овне-начальнике, его подчиненным можно лишь посочувствовать! Сегодня для Овна не существует полутонов, все окрашено черно-белой краской. Ну а поскольку белой краски у него припасено значительно меньше, чем черной, то по важным вопросам к Овну лучше не подходить. Да и по неважным тоже.

Залог успеха Тельца в делах – это люди, которые его поддерживают. В одиночку Телец не сделает и малой части того, что задумал, зато опираясь на единомышленников, способен перевыполнить план! Кроме того, Телец может с удивлением обнаружить среди лояльных ему людей даже тех, от кого он этого никак не ожидал. Прислушиваясь к их советам и заручившись поддержкой, Телец сегодня может смело браться за любое, пусть даже самое сложное дело.

День Близнецов обещает быть загруженным и суетливым, но продуктивным. Им придется побегать и попотеть, однако при этом они сумеют с самой выгодной стороны показать себя в деле. Работа будет кипеть в их руках! Не исключено, что именно заслуги сегодняшнего дня со временем обернутся для Близнецов переменами к лучшему в их жизни.

Рак будет буквально излучать успех! Его внутреннее состояние гармонии и уверенности в себе способно буквально на глазах менять ситуацию и людей вокруг в лучшую сторону. Единственное, чего Раку не надо сегодня делать, – это скромничать. Не прячьте свои достоинства, наоборот – выставляйте их напоказ. Покажите всем вокруг, что вы умеете и чего стоите. Поверьте, окружающих это порадует, а вас – приятно удивит результат.

Лучше всего Льву будут удаваться повседневные, текущие дела, однако к ним он сумеет подойти творчески. В самой незамысловатой работе Лев способен обнаружить свою изюминку, и это раскрасит его будни в яркие цвета. А вот от больших проектов и начинаний Льву лучше держаться в стороне – сегодня его мышление не отличается глобализмом, и он рискует упустить что-то важное. Если же ситуация быстро начнет меняться и потребует решительных действий, Лев вряд ли сумеет за ней успеть.

Деву ожидает успех во всем, что связано с повышением ее профессионального уровня и новыми горизонтами! Звезды гороскопа советуют ей заняться учебой, пойти на курсы повышения квалификации, завести новое хобби или просто посетить места, где она еще не бывала. Сегодня Дева имеет возможность убедиться в том, что ученье – это действительно свет. Или как минимум новые знакомства, возможности и перспективы.

Большую часть времени Весам придется принимать решения буквально на бегу. Однако этого мало! Ситуация будет складываться так, что им необходимо действовать еще быстрее, чтобы успеть, иначе они рискуют упустить представляющиеся возможности. Зато если Весы сегодня проявят чудеса расторопности, то сумеют обойти конкурентов и в конечном итоге взять первый приз.

Скорпиона может подвести дипломатичность. Точнее, ее недостаток, который в течение дня будет ощущаться окружающими Скорпиона людьми достаточно остро. Сам же Скорпион может даже не подозревать, что его резкие высказывания задевают чьи-то чувства. Более того, он вряд ли поверит, если кто-либо скажет ему об этом! Однако факт остается фактом: сегодня Скорпиону надо внимательно следить за своим острым, как бритва, языком. Иначе это может плачевно отразиться на его взаимоотношениях.

Стрелец будет просто идеальным исполнителем! Он способен ловить на лету пожелания окружающих и спокойно претворять их в жизнь. А вот на месте руководителя Стрелец может чувствовать себя неуютно: день не склоняет его к тому, чтобы проявлять инициативу и брать на себя ответственность за результат. Так что лучшее, что Стрелец-начальник может сделать сегодня, – это устроить себе выходной. За то время, пока он отдыхает, Стрелец-подчиненный успеет переделать массу дел!

Звезды гороскопа советуют Козерогу задуматься над тем, все ли его устраивает? Возможно, он устал от повседневной рутины? Или в его жизни назрели перемены? В этом случае Козерогу стоит собраться с духом и рискнуть. Сегодняшний день вполне подходит для того, чтобы он решительно начал менять что-то в своей жизни. Это могут быть и глобальные перемены, и менее значительные обновления. Не бойтесь сделать шаг навстречу новому, иначе вы рискуете надолго застрять во вчерашнем дне!

Залогом успеха Водолея в делах станет лозунг: «Знание – сила!» Ему стоит подумать, как поднять планку своего профессионализма, чтобы продвинуться в карьере. Возможно, Водолею есть смысл пойти на обучающие курсы, заняться самообразованием или немного поработать подмастерьем у более опытных коллег. Звезды гороскопа обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Водолея в голове, тем больше новых дверей откроется перед ним. И тем заманчивей окажутся перспективы.

День для Рыб будет связан с поиском и обработкой информации, причем эта информация может быть взята ими из самых разных источников! Возможно, какую-то часть Рыбы почерпнут из энциклопедий, другую – из соцсетей, третью – от окружающих, а четвертую и вовсе составят их догадки. Но это не должно их смущать: чем больше сведений, тем лучше! Сегодня Рыбы будут отлично ориентироваться в информационном потоке, беря на заметку рациональные зерна и отметая все ненужное.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24