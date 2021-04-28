ГОРНЯК22 28.04.2021
Алтайский край

Катунь24: Россия повторила космический рекорд, установленный 30 лет назад

Горняк22
8 часов Ago

За два с половиной года Россия провела 58 безаварийных пусков космических ракет подряд. Таким образом, был повторен рекорд, установленный в современной истории страны в 1992-1993 годах.

Фото: pixabay.com

Последняя авария произошла в 2018 году с кораблем «Союз МС-10». Тогда экипажу не удалось достичь Международной космической станции. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг благополучно приземлились благодаря системе аварийного спасения.

После этого с Байконура в космос успешно отправились 27 ракет, с Плесецка — 19, с Восточного — пять. Еще семь ракет, по данным РИА Новости, взлетели с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Напомним, в понедельник, 26 апреля 2021 года, Роскосмос запустил с Восточного ракету-носитель «Союз-2.1б». Она вывела на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb.

Катунь24

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