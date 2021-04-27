Катунь24: Роспотребнадзор призвал носить маски даже в жару

В ведомстве заявили, что риск получить тепловой удар из-за ношения защитной маски очень мал, заявили в Роспотребнадзоре.

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Однако специалисты рекомендуют в жару вместо темных средств индивидуальной защиты носить светлые.

«Не нужно бояться получить тепловой удар из-за применения средств индивидуальной защиты. Существенно нарушить теплообмен маска не может», — пояснили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Для нормального теплообмена следует оставлять открытыми другие участки тела, а голову защитить головным убором, отметили в ведомстве.

Однако в сильную жару маски нужно менять как можно чаще, поскольку они быстрее становятся влажными и их эффективность снижается.

Катунь24