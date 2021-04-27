Катунь24: Рассказываем о плюсах доставки цветов на дом

Как можно поздравить человека, находясь в другом городе или стране? Звонок — это, конечно, хорошо, но своей любимой, родным и близким хочется сделать подарок, порадовать их сюрпризом. Беспроигрышный вариант — букет цветов, доставленный курьером прямо в руки адресату.

Преимущества доставки цветов

Заказывая букет с доставкой на flowwow.com, вы решаете множество проблем. Так, находясь, например, в Севастополе и никак не успевая прилететь к себе домой в Питер/Ижевск/Москву или любой другой город РФ ко дню рождения родственника или подруги, все равно можно сделать приятный сюрприз. Выяснив время, когда адресат точно будет дома, закажите доставку цветов на дом в Ижевске или ином городе — взрыв радостных эмоций гарантирован, тем более если о подарке не предупреждать заранее.

Но не только большое расстояние между людьми — причина подарить букет с помощью доставки:

Если вы не решаетесь признаться объекту своей любви в чувствах, общаетесь с девушкой онлайн (даже живя в одном городе), воспользуйтесь помощью опытных флористов цветочных онлайн-магазинов. Они помогут составить букет, который расскажет о ваших чувствах без слов, а курьер доставит его точно по адресу в оговоренное время.

Экономия времени. К сожалению, сильная занятость не оставляет шансов большинству мужчин самостоятельно заехать на цветочный базар, зайти в магазин в поисках подходящих цветов. Гораздо быстрее выбрать и купить букет/цветочную композицию онлайн — для этого нужен лишь доступ в интернет и несколько минут свободного времени. Цветы могут доставить как вам для личного вручения, так и сразу адресату.

Огромный выбор. На флористическом сайте вы найдете как отдельные растения, так и уже готовые букеты, также здесь есть возможность заказать создание оригинальной, эксклюзивной композиции. Плюс можно прикрепить к букету открытку с поздравлением, дополнить его конфетами, мягкой игрушкой и т.д.

Быстрое решение деловых задач. Заказ цветов на день рождения руководителя/сотрудника/бизнес-партнера, букеты женщинам на 8 Марта, день бухгалтера и т.д., оформление банкетного зала и многое другое без проблем выполняется с помощью доставки цветов. Кроме того, на большой заказ обычно делают существенную скидку.

Высокое качество. Всегда свежие цветы, которые либо хранятся в оптимальных условиях, либо срезаются незадолго до составления букета.

И, конечно, подарить красивый букет стоит при принесении извинений. Не всегда в этом случае нужно находиться рядом с еще не остывшей женщиной, разумнее послать цветы с курьером.

Катунь24