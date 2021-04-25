Катунь24: Россияне взяли отпуска на время дополнительных выходных в мае

Уйти в отпуск в период с 4 по 7 мая запланировали 23% россиян, сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру».

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После объявления длинных выходных на майские праздники у жителей России, которые уже успели оформить отпуска на период с 4 по 7 мая, могут возникнуть конфликты на работе, считают эксперты.

«И работодатели, и работники могут столкнуться с непониманием, как поступить в данной ситуации. Мы рекомендуем сторонам прийти к соглашению путем переноса отпуска на другие даты», — заявила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

В опросе участвовали 5 тыс. россиян старше 18 лет. 35% опрошенных россиян рассказали, что хотят поехать на дачу, 24% запланировали путешествие в другой город, а 4% — в другую страну. 37% респондентов предпочли провести майский отпуск дома.

Напомним, 23 апреля 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому майские выходные у россиян в 2021 году продлятся с 1 по 10 мая.

Катунь24