Катунь24: Рабочий погиб на предприятии в Рубцовске

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 36-летней машинистки крана ООО «АлМет». Она подозревается в причинении смерти по неосторожности.

Фото: Следственный комитет

Утром 10 апреля 2021 года работники ООО «АлМет» в Рубцовске — машинистка крана и 36-летний грузчик — выполняли работы по погрузке металла в полувагон. Во время работы подозреваемая, управляя краном, начала подъём ковша, который находился в полувагоне, вместе с грузчиком. В результате произошедшего потерпевшему были причинены травмы, несовместимые с жизнью, в виде перелома рёбер и разрыва внутренних органов, сообщили в Следственном комитете.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается.

Катунь24