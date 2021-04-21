Катунь24: Родион Ледолом: традиции и приметы на 21 апреля

В народном месяцеслове 21 апреля – Родион-ледолом, ледокол, Родивон – ревучие воды, Руф, Агафы-Руфы. По погоде дня судили о том, каким будет лето. Православная церковь сегодня вспоминает апостолов Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними (I век).

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Традиции и обычаи

По поверью, в этот день солнце встречается с месяцем и вскрываются реки.

Родион-ледолом лёд на реках ломает.

Если встреча добрая – день ясный и хорошее лето, а худая – ненастье и плохое лето.

Считалось, что солнце с месяцем после первого мороза расходятся в разные стороны. И с тех пор не встречаются друг с другом до самой весны. Когда же они повстречаются весной, то долгое время рассказывают друг другу о своей жизни, о том, где они были и что видели.

Иногда случалось, что на этой встрече месяц с солнцем доходили до ссоры. Если такое произойдет, то ждали землетрясения. В этой ссоре люди обвиняли месяц, называя его гордым и задорным. Солнце, в отличие от него, отличалось добрым нравом. В древности его почитали как милосердное божество, готовое всегда прийти на помощь человеку. Но помогает оно только добрым людям, а злых беспощадно наказывает. Если же своим недостойным поведением люди разгневают солнце, то оно будет метать в них огненные стрелы (солнечные лучи), и наступит засуха.

В сказаниях солнце представлялось как в мужском (муж луны), так и в женском (супруга месяца) обличии. Верили, что солнечного света боится нечистая сила. С наступлением утра нечисть прячется в глубокие пещеры и норы, чтобы избежать встречи. Поэтому красный цвет, почитавшийся с давних пор на Руси цветом солнца, считался прекрасным оберегом.

Часть присловий дня построена на обыгрывании имен святых с учетом реального состояния природы в данное время.

На святого Руфа дорога рушится.

На Руфа земля рухнула.

На Агафы-Руфы земля рухнет.

Под словосочетанием «земля рухнет» подразумевали, что почва начинает оттаивать и принимать в себя воду, а крестьянам пора приготовиться к пахоте. Крестьяне в эту пору с нетерпением ждали ухода полой воды с полей и наступления теплых дней, когда можно начать пахать землю. С Руфа-Родиона готовятся, а если погода позволяет, то и начинают пахать землю под овес. Именно к этому дню приурочено выражение: Уставь соху, паши под овёс.

Сейчас действительно самое благоприятное время для посева овса – влажная почва и достаточно тепло.

Весной час упустишь, годом не наверстаешь.

Овёс сей хоть в воду, да в пору, а рожь – обожди часок, да посей в песок.

Овес сей в грязь – будешь князь.

Хоть грязь топчи, а овёс мечи.

Крестьяне хорошо знали климат и природу своей местности. Они не ошибались с выбором времени сева, потому что опирались на несколько признаков, сопоставляли разные природные явления, поведение птиц, животных, насекомых и прочее. Они понимали, что всё в окружающем мире связанно друг с другом. Крестьянский глаз был зорок, а сам земледелец не только чувствовал, но и ценил гармонию в природе.

Огромное значение придавалось вскрытию рек ото льда. Полую воду считали целебной, наделенной силой напора и движения. Её собирали и применяли в разных целях. Полую воду использовали пчеловоды в день Зосимы-пчельника (30 апреля). Во время половодья её набирали и хранили в течение года. Летом такую воду держали на пасеке, зимой – в омшанике. Полой водой умывались больные лихорадкой.

Реке, освобождающейся ото льда, сочувствовали. Нередко её сравнивали с беременной женщиной, готовящейся родить.

Приметы и поверья

Многие приметы этого дня связаны с посевом овса. Сеять его нужно если начали квакать лягушки, распустилась береза, лист дуба развернулся в заячье ухо, хомяки и кроты начали выбрасывать из своих норок землю. Посев овса продолжали до тех пор, пока цветут грушевые и яблочные деревья. Если на Родиона гром гремит, то пора пахать. Если ком земли не рассыпается – пахать рано. Если лёд на реке тронется в постный день (в понедельник, среду или пятницу), то летом коровы будут плохо доиться.

Люди, родившиеся 21 апреля, обладают упрямым и напористым характером. Им следует носить агат.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24