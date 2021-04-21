Катунь24: Российских дачников ждут новые штрафы за воду

Поправки в закон «О недрах» предусматривают обязательное лицензирование скважин коллективного пользования на территории садоводческих некоммерческих и огороднических некоммерческих товариществ.

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Если гражданин добывает воду у себя на участке для собственных нужд, то беспокоиться ему не стоит. Лицензии для скважин, расположенных в СНТ и ОНТ, стоят 7,5 тысячи рублей, а за её отсутствие предусмотрены серьёзные штрафы. От трёх до пяти тысяч рублей — для физических лиц, от 30 до 50 тысяч рублей — для должностных лиц, от 800 тысяч до 1 млн рублей — для юридических лиц, рассказывает «Парламентская газета».

Юрист Союза садоводов Динара Хакимова отметила, что механизм получения лицензии довольно простой — заявку можно подать на портале госуслуг. Но технические условия, предъявляемые к способу добычи воды, исполнить сложно.

«В радиусе 30 метров от скважины не должно быть ничего построено, не должно производиться стоков, в общем, там не может существовать практически ничего — только обычная земля, трава или лес. Представляете, что это значит для мест, сплошь застроенных дачами? А то, что построить скважину по закону там невозможно, как и лицензировать существующую», — объясняет Дарья Хакимова.

В общественной организации предлагают Минприроды рассмотреть возможность разрешения для дачников добывать техническую воду. Общественники обещают поднять вопрос о лицензировании скважин на различных уровнях, в частности, хотят обратиться к законодателям с просьбой скорректировать существующую нормативную базу. Введение штрафов за отсутствие лицензии они предлагают отложить до 2024 года, то есть продлить так называемую водную амнистию, которая действовала до 2020 года.

Ранее в России ввели штрафы за разжигание костров на участках.

Катунь24