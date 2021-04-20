Катунь24: Российские космонавты покинут МКС

Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции к 2025 году.

Фото: Роскосмос

Решение о продолжении работ на российском сегменте Международной космической станции будет принято после 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса» 18 апреля 2021 года, сообщают «Известия».

«У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции — 2024 год. После этого срока решение будет приниматься, исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения», — указали в госкорпорации.

После принятия решения начнутся переговоры с партнерами об условиях и формах взаимодействия после 2024 года.

Вице-премьер правительства России Юрий Борисов отметил, что у страны может появиться собственная орбитальная станция.

Катунь24