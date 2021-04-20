Катунь24: Разлившаяся река начала подтапливать барнаульский микрорайон Затон

Сейчас в микрорайоне временно ограничено движение по дороге на остров Шубинский.

Фото: barnaul.org

Уровень воды в реке Обь 19 апреля в Барнауле составляет 471 сантиметр над нулем водомерного столба. В связи с подъемом уровня воды движение транспорта временно ограничено от улицы Якорной до дороги, идущей от улицы Матросской, сообщает barnaul.org.

Установлены ограждающие конструкции на проезжей части, дорожный знак «Въезд запрещен». Движение транспорта осуществляется по понтонному мосту. Участников дорожного движения просят быть внимательными и осторожными.



Катунь24