Катунь24: Рак будет схватывать все на лету, а Козерог может испытывать сомнения. Гороскоп на 19 апреля

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 19 апреля.

Овен может испытывать затруднения в общении с людьми – друзьями, близкими, коллегами по работе. Если ситуация потребует изложить перед ними свою идею или план, Овен способен почувствовать неуверенность и неловкость. Однако объективных причин для опасений у него нет: сегодня окружающие настроены к Овну благосклонно, и если он захочет, то вполне способен донести до них свои мысли.

Звезды гороскопа советуют Тельцу отправиться в творческий полет. Ему достаточно лишь захотеть, чтобы стать генератором нестандартных идей! Для этого Тельцу не обязательно быть художником или писателем: в любом деле, где требуется креативный подход, он сумеет сегодня проявить себя на «отлично». А вот в отношении точных наук ситуация будет обратной, так что если работа Тельца связана, например, с бухгалтерией, ему лучше заняться продумыванием стратегии, а не подсчетом нулей.

Близнецам следует быть аккуратнее с деньгами – не важно, их собственный это кошелек или нет. День склоняет их к спонтанным покупкам, крупным тратам, рискованным вложениям и денежным авантюрам. Благодаря такому расточительному настрою, Близнецам сегодня гораздо легче потерять, чем приобрести. А это значит, им следует в этот день держаться подальше от денег и всего, что связано с ними.

За что бы Рак ни взялся, он будет схватывать все на лету! Его мозг обещает работать четко, как компьютер, благодаря чему Рак способен не только оценить чужие идеи, но и произвести на свет пару-тройку собственных. В любых делах, в которых Рак сегодня примет участие, он просчитает все ходы на несколько шагов вперед. Это поможет ему действовать решительно, но без ошибок, и найти выгоду для себя даже там, где никто из окружающих этого не ожидал!

Льва ожидает насыщенный эмоциями день – причем, в основном, эмоциями приятными. Ситуация может порадовать его какими-то событиями или же ожиданием их. Возможно, начальство пообещает Льву продвижение в карьере, его чем-то порадуют близкие или его ждут какие-то другие заманчивые бонусы. Окрыленный надеждами и перспективами, он может сегодня весь день находиться в состоянии приятного возбуждения. Однако, несмотря на все плюсы, эмоции будут отвлекать Льва от запланированных дел.

Звезды гороскопа советуют Деве чаще прислушиваться к голосу своей интуиции: она не подведет! День предоставляет ей хороший шанс получить выгоду или сделать шаг вверх по карьерной лестнице. Но воспользоваться этим шансом Дева сможет, только если будет принимать решения сердцем, а не головой. Дело в том, что для логических выводов у Девы сегодня может не оказаться нужной информации, а вот ее подсознание будет на высоте, давая ей на удивление дельные и прибыльные советы.

Лучшим, что Весы могут сделать, это открыть в своей жизни новую страницу. Звезды гороскопа советуют им поискать новые пути для решения привычных проблем, а заодно и внести в свои будни свежую струю. Возможно, для этого Весам потребуется по-новому расставить мебель в доме, разработать свежую стратегию в делах или обновить свой гардероб. Сделав это сегодня, Весы могут рассчитывать на многообещающий результат.

Скорпиона может ждать неожиданное известие, которое внесет коррективы в его планы. Возможно, эта новость имеет отношение к личной жизни Скорпиона, а может, она связана с какими-то событиями в его делах. Так или иначе, Скорпиону придется пересмотреть свой первоначальный график. Не исключено, что немало времени сегодня у него уйдет на обсуждение или обдумывание новостей, поэтому Скорпиону нелегко будет выполнить все, что он изначально планировал.

Для Стрельца – день решительных действий! Чтобы выиграть бой, в него сначала надо вступить, и это подходящее время для того, чтобы начать битву, если она уже назрела. Звезды гороскопа наделяют Стрельца целеустремленностью, отвагой, умением давать отпор и жестко стоять на своем. Благодаря бойцовским качествам, Стрелец сегодня не только способен пойти вразрез мнению окружающих, но и отстоять свою точку зрения и в результате – одержать победу.

Козерог может испытывать сомнения и колебания по любому вопросу. Даже в мелочах Козерогу будет трудно прийти к решению, так что он просто предпочтет отложить вопрос на потом или же переложить на чьи-нибудь плечи. Зато у неуверенности есть и другая сторона: Козерог не станет действовать необдуманно. Благодаря этому вероятность ошибок в делах сегодня у осторожного Козерога близка к абсолютному нулю.

Ситуация может потребовать от Водолея взяться за те дела, которые он уже давно откладывал в долгий ящик. Возможно, он просто не знал, как к ним подступиться! Если же он не начнет делать их сегодня, то, не исключено, не сможет разделаться уже никогда. Так что не стоит искать оправдания бездействию и лени – ничто так не мешает продвижению вперед, как накопившиеся завалы. Расправившись с ними, Водолей избавится от гирь на своих ногах!

За что бы Рыбы ни взялись, их таланты будет трудно не заметить и не оценить! Они способны отлично справиться с любым делом и показать себя окружающим с самой выгодной стороны. Особенно сильное впечатление им удастся произвести сегодня на тех, с кем Рыбы до этого знакомы не были. Поэтому если им предстоят встречи с новыми людьми или деловые переговоры – лучшего дня для этого им не найти!

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24