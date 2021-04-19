Катунь24: Росгидромет сообщил о быстром потеплении климата в России

С учетом данных 2020 года прирост температуры за десять лет составил 0,51 градуса Цельсия при среднемировом показателе 0,18 градуса.

Фото: pixabay.com

Об изменении климата сообщил РИА Новости директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета Владимир Катцов, упомянув данные ежегодного доклада Росгидромета о состоянии климата на территории России в 2020 году.

«У нас обновились оценки скорости изменения климата с 1970-х годов по настоящее время, которые говорят о нарастании изменений. Собственные колебания климата никто не отменял, но существует высокая вероятность, что эти тренды будут держаться или даже нарастать «, – уточнил Владимир Катцов.

Он также напомнил, что изменения климата приведут к росту числа опасных природных явлений, деградации многолетней мерзлоты, сокращению морского льда в Арктике, исчезновению льда на Северном морском пути. Однако в настоящее время актуальной задачей для климатологов становится уточнение своих прогнозов в части того, как именно и когда произойдут ожидаемые изменения.

Катунь24