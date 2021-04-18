Катунь24: Рассказываем, как будут отдыхать россияне в мае 2021 года

В 2021 году майские праздники продлятся 6 дней, по 3 на каждую знаменательную дату.

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Согласно Трудовому кодексу праздничными днями в мае ежегодно, в том числе и в 2021 году, являются Праздник Весны и Труда 1 мая и День Победы, который отмечают 9 мая.

По закону рабочий день перед праздником должен заканчиваться на 1 час раньше. Сокращенный рабочий день перед 1 мая 2021 года – пятница, 30 апреля. Это же касается и пятницы, 7 мая.

Так как 1 мая – это суббота, дополнительным выходным днем стал понедельник, 3 мая. Выходные дни по случаю Праздника Весны и Труда намечены на 1, 2 и 3 мая.

Поскольку 9 мая выпадает на воскресенье, то к праздничным выходным добавили еще один свободный от работы день – 10 мая. То есть выходными будут 8, 9 и 10 мая.

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Катунь24