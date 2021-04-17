Катунь24: Российские школьники получат «правильные тетрадки» с портретами героев

В России началась акция «Правильные тетрадки», в рамках которой школы страны получат тетради с портретами национальных героев.

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На обложках тетрадей будут изображены Юрий Гагарин, Лев Яшин, Михаил Калашников и другие. Таким образом, по мнению инициатора акции, руководителя общественного движения «Святая Русь 2050» Даниила Иващенко, «российские школьники с самого первого класса будут воспитываться на примере лучших людей страны».

Он подчеркнул, что на эту акцию его вдохновили советские тетради.

«Я как-то увидел советские тетради с изображением наших отечественных героев, кодексом юных пионеров на обложке и подумал, почему у нас сейчас этого нет. Ребенок с детства должен стремиться к чему-то хорошему, воспитываться на примерах патриотизма и самоотверженности своих соотечественников. Так появился наш проект», — цитирует Иващенко РИА Новости.

По его словам, в РПЦ акцию поддержали, первая партия тетрадей уже готова, ее передадут в школы Москвы и Московской области. С сентября акция станет всероссийской.

Катунь24