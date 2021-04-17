Катунь24: Российские ученые разрабатывают вакцину против COVID-19 со вкусом ряженки

Институт экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге разрабатывает первую в мире съедобную вакцину от коронавируса нового типа. Уже сейчас ученые ведут испытания с участием лабораторных животных.

Фото: pixabay.com

Автор идеи съедобной вакцины – руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ, член-корреспондент РАН Александр Суворов.

По его словам, среди основных преимуществ съедобной вакцины — маленькая стоимость, простота и быстрота изготовления, а также приятный вкус.

По оценке ученого, на вкус съедобная вакцина почти неотличима от обычных кисломолочных продуктов.

«Больше всего она напоминает ряженку… Лабораторные мыши, крысы и кролики с удовольствием потребляют эту закваску. При этом формируется прекрасный иммунный ответ и каких-либо побочных эффектов пока не наблюдается», — отметил Суворов.

Получит ли этот препарат широкое распространение, пока неизвестно.

«Мы продвигаемся вперед очень осторожно и аккуратно, чтобы избежать ситуации, когда какой-либо новый медицинский препарат начинает восприниматься как панацея, которая спасет человечество», — прокомментировал специалист ход исследований.

Катунь24