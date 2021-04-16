Катунь24: Россияне, возвращающиеся из-за границы, будут сдавать тест на коронавирус и отмечаться на «Госуслугах»

Новые правила начинают действовать с 15 апреля 2021 года.

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В России вступает в силу постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19». Согласно этим изменениям, граждане государств-членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Российскую Федерацию из Республики Армения, Республики Беларусь и Киргизской Республики через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, подтверждают наличие отрицательного результата исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

Также все прибывающие в Россию граждане будут обязаны проходить санитарно-карантинный контроль, проходить тест на COVID-19 и заполнять анкету на Едином портале государственных и муниципальных услуг. До получения результатов лабораторного исследования они будут соблюдать самоизоляцию по месту жительства или пребывания.

Ранее эти правила касались только тех, кто прибывал воздушным транспортом. Иностранные граждане также смогут въехать на территорию Российской Федерации только при наличии отрицательного теста на COVID-19.



Катунь24