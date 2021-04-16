Катунь24: Ритуальную фирму в Алтайском крае оштрафовали за недобросовестную конкуренцию

Предупреждение УФАС России по Алтайскому краю вынесли ООО «Услуга+» в городе Камень-на-Оби после обращения фирмы конкурента ООО «Городская похоронная служба».

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Обращаясь в антимонопольный орган, заявитель сообщил о распространении ООО «Услуга+» в интернете недостоверной информации об услугах общества. Компания заявляла, что она единственная фирма в Камне-на-Оби и Каменском районе, оказывающая полный комплекс ритуальных услуг.

В ходе проверки УФАС заявленное в рекламе фирмы «превосходство» перед конкурентами в части комплексности оказываемых услуг в организации похорон не подтвердилось, и информация признана недостоверной. Установлено, что обе фирмы, работающие в городе Камень-на-Оби и Каменском районе, оказывают весь перечень ритуальных услуг, закрепленный законом Алтайского края «О погребении и похоронном деле в Алтайском крае».

Фирма «Услуга+» получила предупреждение о прекращении нарушения конкурентного законодательства. Общество исполнило предупреждение антимонопольного органа раньше установленного срока, что позволило оперативно восстановить принципы добросовестной конкуренции на рынке ритуальных услуг г. Камень-на-Оби и Каменском районе, сообщает региональное УФАС.

Катунь24