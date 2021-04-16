Катунь24: Рассказываем, что изменится в жизни россиян с 15 апреля

Четыре постановления правительства Российской Федерации вступают в силу в этот день.

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Постановление Правительства РФ от 8 октября 2020 года № 1635 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для объектов транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта, не подлежащих категорированию»

Утверждены требования по обеспечению безопасности для объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, не подлежащих категорированию. Исключения составляют объекты, находящиеся в границах: территорий ЗАТО, а также военных и иных объектов, для которых устанавливается особый режим безопасного функционирования и охраны государственной тайны; важных государственных объектов, организация охраны которых возлагается на Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Федерации, объектов, охрана которых осуществляется воинскими частями и организациями Минобороны РФ, а также учреждений уголовно-исполнительной системы Федеральной службы исполнения наказаний, производственных и промышленных объектов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2021 года № 510-22 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики»

Утверждена новая редакция паспорта государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики». Среди её целей — обеспечение политической и социальной стабильности, развитие демократических институтов, а также успешная социальная и культурная адаптация иностранных граждан в России.

Определены целевые индикаторы и показатели Программы. Также установлены объемы её бюджетных ассигнований на период до 2025 года.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2021 года № 512 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

Утверждена новая редакция госпрограммы «Развитие здравоохранения». В частности, расширены меры государственной поддержки в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. Появилась возможность получить субсидии на покупку зданий и быстровозводимых модульных конструкций для размещения медицинских организаций в регионах. Речь идёт о строительстве и модернизации зданий для поликлиник, отделений общей практики и фельдшерско-акушерских пунктов в посёлках городского типа и малых городах России.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2021 года № 540 «О внесении изменений в Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации»

Скорректированы полномочия Министерства здравоохранения РФ. На ведомство возложены функции по выработке и реализации государственной политики в сфере медико-биологического обеспечения спортсменов сборных команд России.

Также установлено, что нормативно-правовое регулирование в сфере медико-санитарного обеспечения работников отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда передано от министерства Федеральному медико-биологическому агентству.

Катунь24