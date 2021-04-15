Катунь24: Размер выплат на детей от 3 до 7 лет будет ранжироваться в зависимости от обеспеченности семьи

После 1 апреля размер выплат на детей от трех до семи лет будет ранжироваться в зависимости от доходов и имущественной обеспеченности семьи. По новым правилам выплата будет назначаться более адресно. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Размер выплат на детей от 3 до 7 лет будет ранжироваться в зависимости от обеспеченности семьи

Ранее всем семьям с доходом ниже прожиточного минимума выплачивалось пособие в одинаковом размере. Теперь за базовый размер пособия принимается 50 % регионального прожиточного минимума. Если при выплате в базовом размере среднедушевой доход семьи не достигает регионального прожиточного минимума на душу населения, будет назначена выплата в размере 75 %. Если же и в этом случае среднедушевой доход семьи не достигает регионального прожиточного минимума на душу населения, то выплата назначается в максимальном размере – 100 %.

Расширяется и список возможных получателей пособия. Среди семей, которые имеют право на поддержку от государства, теперь могут претендовать на пособие семьи со студентами, семьи, взявшие ребенка под опеку, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Напомним, размер ежемесячной выплаты будет пересчитываться с 1 января каждого года.

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