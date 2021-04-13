Катунь24: Россиянам станет проще оформить налоговый вычет по ипотеке

Правительство предлагает упростить порядок оформления налоговых вычетов по НДФЛ на покупку жилья и погашение процентов по ипотеке и инвестиционных вычетов по операциям на индивидуальном инвестиционном счете. Соответствующий закон Совет Федерации планирует рассмотреть на пленарном заседании 14 апреля 2021 года.

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Теперь граждане смогут взаимодействовать с налоговыми органами с помощью интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». В сервисе можно будет подать заявление о получении вычетов и не предоставлять никаких подтверждающих документов. Предполагается, что налоговики сами будут в автоматическом режиме проверять, имеет ли налогоплательщик право на получение вычета. Россиянам не придётся самим заполнять налоговую декларацию по НДФЛ, пишет «Парламентская газета».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что этот закон упростит жизнь многим людям.

«Пандемия показала нам, как важно развивать цифровые технологии, делать доступ к госуслугам удалённым, чтобы воспользоваться ими человек мог в любой ситуации», — цитирует спикера пресс-служба палаты.

Катунь24