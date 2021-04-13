Катунь24: Рождение ребенка и похороны онлайн: на портале «Госуслуги» появятся шесть новых суперсервисов

Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

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На портале для пользования граждан появятся услуги «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», «Рождение ребенка», а также «Утрата близкого человека», «Трудовая миграция онлайн», «Мое здоровье онлайн».

Через суперсервисы граждане могут быстро оформить документы для определенных услуг, следить за их исполнением и экономить время на посещение ведомств. Сейчас по итогам 2020 года на портале госуслуг реализованы семь суперсервисов: «Поступление в вуз онлайн», «Социальная поддержка онлайн», «Цифровое исполнительное производство», «Трудовые отношения онлайн», «Оформление европротокола онлайн», «Пенсия онлайн» и «Онлайн-помощь при инвалидности».

Катунь24