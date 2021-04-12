Катунь24: Россиянам предложили альтернативы отдыха в Турции

Катунь24: Россиянам предложили альтернативы отдыха в Турции

12.04.2021 0 Автор Горняк22

С возобновлением международного авиасообщения запрет на вылет в эту страну все еще сохраняется. В настоящий момент власти России решают вопрос о закрытии Турции для российских туристов.

Фото: pixabay.com

Возможно, россиянам придется изменить свои планы на отпуск, особенно если он забронирован на ближайший месяц. В связи с этим туроператоры предлагают возможные варианты, куда можно будет отправиться отдыхать, сообщает evo-rus.com.

Наиболее бюджетной альтернативой может стать Египет. Добраться в Египет россияне могут через Кипр, но это отразится на стоимости перелета. Также еще одной альтернативой отпуска в Турции станет отдых в ОАЭ, но он потребует больших затрат, особенно если отдых выпадает на праздничные дни. Третьим вариантом туроператоры называют Кипр, однако они сомневаются, что представители гостиничного сервиса этой страны смогут принять большой поток отдыхающих.

Катунь24

РубрикаАлтайский край

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