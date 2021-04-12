Катунь24: Россиянам предложили альтернативы отдыха в Турции

С возобновлением международного авиасообщения запрет на вылет в эту страну все еще сохраняется. В настоящий момент власти России решают вопрос о закрытии Турции для российских туристов.

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Возможно, россиянам придется изменить свои планы на отпуск, особенно если он забронирован на ближайший месяц. В связи с этим туроператоры предлагают возможные варианты, куда можно будет отправиться отдыхать, сообщает evo-rus.com.

Наиболее бюджетной альтернативой может стать Египет. Добраться в Египет россияне могут через Кипр, но это отразится на стоимости перелета. Также еще одной альтернативой отпуска в Турции станет отдых в ОАЭ, но он потребует больших затрат, особенно если отдых выпадает на праздничные дни. Третьим вариантом туроператоры называют Кипр, однако они сомневаются, что представители гостиничного сервиса этой страны смогут принять большой поток отдыхающих.

Катунь24