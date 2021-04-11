Катунь24: Россияне рассказали, сколько денег и на что они тратят ежемесячно

На самые необходимые товары и услуги, включая продукты, большинство российских семей тратит 25-50 % своего бюджета, или 15-30 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.

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Почти у трети российских семей (31,2 %) расходы на продукты питания и самое необходимое составляют 25-50 % бюджета, а каждая пятая семья тратит на удовлетворение базовых потребностей 50-75 % своего заработка. Около 12 % опрошенных направляют на эти цели свыше 75 % доходов.

«Около 13 % семей в среднем тратят на продукты питания и самое необходимое до 15 тысяч рублей, 42,9 % обходятся бюджетом в 15-30 тысяч рублей в месяц. У 29,7 % семей эти затраты составляют 30-50 тысяч рублей», — выяснили аналитики.

При этом каждая десятая российская семья тратит на товары и услуги первой необходимости 50-70 тысяч рублей в месяц, еще 2,8 % — от 70 до 100 тысяч рублей, а 1,8 % — свыше 100 тысяч рублей.

18,5 % участников исследования отметили, что расходы на самые необходимые товары и услуги составляют менее 25 % их семейного бюджета. 17,4 % респондентов, напротив, признались, что доходов не хватает даже на обеспечение базовых потребностей.

Почти половина опрошенных отмечают рост стоимости самых необходимых товаров с начала 2021 года, чуть больше четверти (26,6 %) считают, что стоимость выросла незначительно. Для 10,8 % респондентов она не изменилась, а 16 % россиян даже отметили, что товары и услуги стали доступнее.

Катунь24