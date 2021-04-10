Катунь24: Рассказываем, где пройдут продовольственные ярмарки в Барнауле и пригороде

Завтра, 10 апреля, в разных районах Барнаула будут организованы продовольственные ярмарки выходного дня.

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Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, производители сельскохозяйственной продукции и оптово-розничные компании представят жителям Барнаула широкий ассортимент местного продовольствия по ценам ниже рыночных.

В ассортименте ярмарок: рыба, молочная продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйца и мясо птицы, крупы и сахар, овощи и фрукты, масло растительное и прочие продукты, сообщает пресс-служба городской администрации.

С 10:00 до 14:00 ярмарочные площадки будут размещены по следующим адресам:

Индустриальный район

ул. Балтийская, 116;

м/р Новосиликатный – ул. Новосибирская, 16в.

Ленинский район

п. Научный Городок, 31.

Октябрьский район

проспект Ленина, 152;

ул. Титова, 9.

Центральный район

с. Лебяжье – ул. Центральная, 65а;

м/р Затон – ул. Водников, 11.

Напоминаем, в условиях существующей санитарно-эпидемиологической обстановки сохраняется обязанность соблюдения горожанами масочного режима.

Катунь24