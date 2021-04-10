Катунь24: Рассказываем, где пройдут продовольственные ярмарки в Барнауле и пригороде

Катунь24: Рассказываем, где пройдут продовольственные ярмарки в Барнауле и пригороде10.04.2021
Завтра, 10 апреля, в разных районах Барнаула будут организованы продовольственные ярмарки выходного дня.
Фото: pixabay.com
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, производители сельскохозяйственной продукции и оптово-розничные компании представят жителям Барнаула широкий ассортимент местного продовольствия по ценам ниже рыночных.
В ассортименте ярмарок: рыба, молочная продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйца и мясо птицы, крупы и сахар, овощи и фрукты, масло растительное и прочие продукты, сообщает пресс-служба городской администрации.
С 10:00 до 14:00 ярмарочные площадки будут размещены по следующим адресам:
Индустриальный район
- ул. Балтийская, 116;
- м/р Новосиликатный – ул. Новосибирская, 16в.
Ленинский район
- п. Научный Городок, 31.
Октябрьский район
- проспект Ленина, 152;
- ул. Титова, 9.
Центральный район
- с. Лебяжье – ул. Центральная, 65а;
- м/р Затон – ул. Водников, 11.
Напоминаем, в условиях существующей санитарно-эпидемиологической обстановки сохраняется обязанность соблюдения горожанами масочного режима.