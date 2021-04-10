Катунь24: Рассказываем, где пройдут продовольственные ярмарки в Барнауле и пригороде

Катунь24: Рассказываем, где пройдут продовольственные ярмарки в Барнауле и пригороде

10.04.2021 0 Автор Горняк22

Завтра, 10 апреля, в разных районах Барнаула будут организованы продовольственные ярмарки выходного дня.

Фото: pixabay.com

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, производители сельскохозяйственной продукции и оптово-розничные компании представят жителям Барнаула широкий ассортимент местного продовольствия по ценам ниже рыночных. 
В ассортименте ярмарок: рыба, молочная продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйца и мясо птицы, крупы и сахар, овощи и фрукты, масло растительное и прочие продукты, сообщает пресс-служба городской администрации.

С 10:00 до 14:00 ярмарочные площадки будут размещены по следующим адресам: 

Индустриальный район

  • ул. Балтийская, 116;
  • м/р Новосиликатный – ул. Новосибирская, 16в.

Ленинский район

  • п. Научный Городок, 31.

Октябрьский район

  • проспект Ленина, 152;
  • ул. Титова, 9.

Центральный район

  • с. Лебяжье – ул. Центральная, 65а;
  • м/р Затон – ул. Водников, 11.

Напоминаем, в условиях существующей санитарно-эпидемиологической обстановки сохраняется обязанность соблюдения горожанами масочного режима.

Катунь24

РубрикаАлтайский край

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