Катунь24: Россиянам решили запретить сажать собак и кошек в магазинные тележки

Владельцы питомцев смогут входить в магазины и супермаркеты, только держа питомца на коротком поводке или на руках.

Фото: pixabay.com

Законодатели решили разработать единые правила посещения гипермаркетов, кафе и ресторанов с домашними животными. Инициаторами выступили депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга.

Они предлагают установить в кафе и ресторанах дистанцию до остальных посетителей или создавать специально оборудованные зоны для владельцев животных.

В «Парламентской газете» отметили, что идея разработать новые правила возникла после обращения жителей Санкт-Петербурга к депутатам. Они жаловались на покупателей, которые в гипермаркетах сажали своих собак в продуктовые тележки и корзины. А после в них оставались шерсть, грязь и даже экскременты.

«Естественно, люди требуют соблюдения санитарно-гигиенических требований при посещении мест, где лежат продукты, — пояснил один из авторов законопроекта, депутат городского Заксобрания Денис Четырбок. — Помимо этого есть аллергики, которые просто не могут находиться рядом с животными, они начинают задыхаться, им становится плохо. Поэтому нужно найти баланс и учесть интересы каждого».

Соответствующую поправку планируют внести в Закон «Об ответственном обращении с животными». Документ уже направили в Госдуму. В федеральном парламенте инициативу восприняли положительно.

Катунь24