Катунь24: Рассказываем, когда в 2021 году будет Пасха

Катунь24: Рассказываем, когда в 2021 году будет Пасха08.04.2021
В этом году верующие отметят главный христианский праздник Пасху, или Воскресение Христово, 2 мая.
Фото: pixabay.com
Пасху празднуют в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю), после иудейской пасхи – Песах.
В этот день верующие вспоминают воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.
До праздника Вознесения, который отмечают на 40-й день после Пасхи, православные встречают друг друга приветствием: «Христос воскресе!» В ответ принято говорить: «Воистину воскресе!»
Символами Пасхи являются куличи, крашеные яйца и творожная пасха. Сдоба выражает заботу Господа о людях, его сострадание и милосердие.
Пасхальное яйцо – символ новой жизни. Как считают верующие, скорлупа яйца символизирует Гроб Господень, а внутренности – новую жизнь, которую даровал Христос верующим.
На Пасху христиане ходят друг к другу в гости, дарят подарки, в храмах звонят колокола в знак Воскресения Христова.
Великий пост у православных продлится с 15 марта по 1 мая.