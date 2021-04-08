Катунь24: Россиянам рассказали о возможных изменениях в паспортах

В главном документе может появиться текст памятки для его владельца.

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Как отметили в МВД, в паспорте необходимо указывать такие сведения, как группа крови и резус-фактор человека, а также причины признания документа недействительным.

Кроме этого на последней странице должна появиться информация, что паспорт является основным документом гражданина России и что каждый обязан его иметь с 14 лет. Когда эти изменения будут внесены, то обязательная замена всех паспортов не потребуется, отмечает РИА Новости.

Также, согласно предложениям МВД, российский паспорт должен оставаться действительным в течение 30 дней после достижения его владельцем возраста, предусматривающего его замену.

Ведомство также планирует обязать человека поменять паспорт, если документ слишком износился.

Проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Катунь24