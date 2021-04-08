Катунь24: Россиянам рассказали о возможных изменениях в паспортах

Катунь24: Россиянам рассказали о возможных изменениях в паспортах08.04.2021
В главном документе может появиться текст памятки для его владельца.
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Как отметили в МВД, в паспорте необходимо указывать такие сведения, как группа крови и резус-фактор человека, а также причины признания документа недействительным.
Кроме этого на последней странице должна появиться информация, что паспорт является основным документом гражданина России и что каждый обязан его иметь с 14 лет. Когда эти изменения будут внесены, то обязательная замена всех паспортов не потребуется, отмечает РИА Новости.
Также, согласно предложениям МВД, российский паспорт должен оставаться действительным в течение 30 дней после достижения его владельцем возраста, предусматривающего его замену.
Ведомство также планирует обязать человека поменять паспорт, если документ слишком износился.
Проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.