Катунь24: Роспотребнадзор Алтайского края предупреждает о сезоне активности клещей

Алтайский край относится к регионам, которые являются природным очагом клещевого энцефалита.

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Первые активные клещи регистрируются в третьей декаде марта – первой декаде апреля в предгорных районах края и южной лесостепи (окрестности г. Рубцовска, г. Бийска, в Чарышском, Алтайском, Солонешенском, Краснощековском, Советском, Смоленском и др. районах).

В 2021 году прогнозируется стабильно высокая численность клещей и необходимо позаботиться об основной профилактической мере – проведении иммунизации против клещевого энцефалита. Прививки снижают риск заражения, защищают от появления осложнений, напоминает региональный Роспотребнадзор.

Важно помнить, что прививка от клещевого энцефалита проводится в два этапа, с ревакцинацией. Тем, кто сделал первую прививку осенью, необходимо завершить вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита в апреле. Тем же, кто еще не привит против клещевого энцефалита, нужно провести курс экстренной вакцинации – две прививки с интервалом в 1 месяц, в дальнейшем необходима однократная ревакцинация через год. В последующем ревакцинации проводятся 1 раз в 3 года. Прививки против клещевого энцефалита проводятся в строгом соответствии с требованиями действующей инструкции по применению вакцины.

Ежегодно в весенне-летний период за медицинской помощью в медицинские учреждения края обращается по поводу присасывания клеща свыше 10 тысяч пострадавших.

Напомним, первый укус клеща в 2021 году зафиксировали у жителя Новосибирска, отдыхавшего в Республике Алтай.

Катунь24