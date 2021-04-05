Катунь24: Рассказываем, как подготовить сад к дачному сезону

Новый дачный сезон начался! За 4 недели нужно успеть многое, но не прогадать с погодой. Поэтому мы составили список дачных дел на апрель.

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1 неделя.

№ 1: “Обход владений” — первое, что нужно сделать в апреле. Уберите укрытия со стланцев, освободите ветви плодовых деревьев от пригибающих их крючков и произведите по необходимости обрезку.

Поднимите пригнутые побеги малины, вырежьте лишние и слабые. Подрежьте подмерзшие верхушки.

В начале апреля производят обрезку или формирование кустов смородины и крыжовника (если такая работа не была проделана осенью).

Как минует опасность больших заморозков (середина-конец апреля), с земляники снимают укрытие, плантацию очищают от старых кустов и сухих листьев, мусор сжигают.

2 неделя.

№ 2: «Причесать сад»

Как только растает последний снег и просохнет верхний слой земли, приведите в порядок участок. Работы в саду в апреле кажутся незамысловатыми, но необходимыми. Сгребите оставшиеся листья, ботву в компостную кучу или сформируйте из них огуречную гряду. Разрыхлите почву, чтобы ликвидировать образовавшуюся после таяния снега корочку.

№ 3: Обработка.

Внимательно осмотрите кусты черной смородины. На ветках в это время хорошо видны толстые вздутые почки, заселенные почковым клещём. Их надо удалить и сжечь. Если на ветке таких почек много, то лучше удалить такую ветвь целиком.

До распускания почек на плодовых деревьях, а также кустах смородины, крыжовника, малины проведите обработку раствором нитрофена (300г. на 10 л. воды), одновременно опрыскивая почву под деревьями и кустами. Обработку важно проводить при среднесуточной температуре воздуха не ниже +5 градусов тепла.

В апреле еще не поздно провести побелку штамбов свежегашенной известью (2-3 кг на 10 л. воды, с добавлением 0,5 кг. медного купороса). Для лучшего прилипания раствора к коре деревьев, можно добавлять в раствор коровяк или глину.

№ 4: Подкормка.

Садовым растениям постоянно нужна дополнительная подкормка, даже если они растут на богатых почвах. Удобрения обеспечивают им сильный здоровый рост.

Если осенью под перекопку почвы вы внесли органические, фосфорные и калийные удобрения, то сейчас понадобятся только азотные.

Если осенью не вносили удобрения, то в апреле можно применить комплексные удобрения, содержащие все три элемента азот, фосфор, калий. Гранулы лучше всего разбросать по тающему снегу с соблюдением норм внесения, указанных на упаковке.

3 неделя.

№ 5: Посадка плодово-ягодных культур.

При благоприятной погоде в апреле приступите к посадке плодовых и ягодных культур. Если саженцы не прикопаны с осени, то самое время приобрести их в пунктах продажи.

№ 6: Посев зеленых культур.

В конце месяца готовят почву и сеют в открытый грунт холодостойкие культуры — редис, редьку для раннего потребления, морковь, петрушку, сельдерей, пастернак, репу. Сеют зеленые — салат, шпинат, укроп, кинзу.

Для ускорения всходов можно применить пленочное укрытие или теплицу.

№ 7: Уход за многолетними растениями.

Грядки с многолетним луком-батуном, щавелем, ревенем и другими многолетними овощами нужно освободить от старой листвы и мульчи, взрыхлить – иначе грядки быстро зарастут сорняками. Кроме того, взрыхленная почва быстрее прогреется и растения раньше порадуют вас своей зеленью

4 неделя.

№ 8: Подготовка цветника.

Апрель — подходящий месяц для деления и рассаживания многолетних цветов таких как флоксы, колокольчики, хосты, астильбы, хризантемы, пиретрумы. Но все они лучше приживаются, если их делить до начала активного роста и развертывания листьев.

Розы: с первых чисел месяца начинайте постепенно раскрывать розы. Сначала усильте проветривание, затем откройте розы на несколько часов, а примерно через 10 дней укрытия можно снять совсем. Торф, которым засыпали розы, желательно отгрести, чтобы ускорить оттаивание земли.

Конец апреля — начало мая.

№ 9: Подготовка луковичных растений к посадке.

Сроки и способы весенней посадки клубнелуковиц (гладиолусов, георгинов) зависят от ряда факторов. Почва должна подсохнуть и прогреться не менее чем до +10 °С на глубине 10-12 см. Посадка в более холодную почву не рекомендуется — луковицы гладиолусов не будут прорастать, а в случае длительного нахождения в таких условиях, особенно при излишней влажности, могут погибнуть. Клубнелуковицы, посаженные в хорошо прогретую почву на 10-12 дней позже, чем посаженные в холодную, не только догоняли их по своему росту, но и опережали по срокам цветения.

В среднем для средней полосы срок посадки гладиолуса в открытый грунт колеблется от конца апреля до середины мая. Клубни георгинов отложите на посадку в мае, когда минует угроза заморозков.

№ 10: Уход за рассадой.

Продолжайте ухаживать за рассадой: с ростом растений увеличивайте поливы, почву периодически рыхлите, с наступлением тёплой погоды чаще проветривайте помещения и приручайте растения к наружному воздуху.

ПРИРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА

Как только лещина покроется пушистыми сережками, в открытый грунт начинают высевать шпинат, холодостойкие васильки, календулу, мак и редис.

При появлении подснежников землянику освобождают от укрытия.

При зацветании крокусов можно без опаски сеять лук-порей и шнитт-лук, а также дельфиниум и Алисам. Через неделю подходит черед моркови и петрушки.

Как только зацветут фиалка и ива, пора сеять редис, укроп, лук, морковь и петрушку.

Появились сережки на клене — можно сеять свеклу.

Капусту высаживают в открытый грунт, когда крапива выпустит второй ярус листьев на высоте 10 см. от земли.

От погодных условий и сроках высадки зависит качество и количество урожая. Пользуйтесь советами и получите “огород в подарок”!

Автор статьи: Анна Муратова

Катунь24