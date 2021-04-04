Катунь24: Россиянам разрешили заселять детей в отели без нотариального согласия родителей

Требование исключат из Правил предоставления гостиничных услуг. Постановление об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин 1 апреля 2021 года.

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Ранее нотариально заверенное разрешение родителей на заселение ребенка в гостинницу было наобходимо, если он путешествовал без их сопровождения. Решение связано с тем, что непродолжительные детские поездки (туры выходного дня, загородные экскурсии) часто сопоставимы по стоимости с услугами нотариуса. Кроме того, такое условие превращалось в помеху, если ребёнок путешествовал не с родителями, а, например, с близкими родственниками.

Теперь же от несовершеннолетнего при заселении будет требоваться только письменное согласие одного из законных представителей, которое составляется в свободной форме. При этом возможность оформления нотариального согласия также сохраняется.

Принятое решение упростит организацию турпоездок для детей, избавит родителей от необоснованных временных и финансовых затрат.

Катунь24