Катунь24: Россияне назвали любимого комика

Исследование, посвященное Дню смеха, представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Любимыми юмористами россиян стали Михаил Задорнов (21%, среди 45-59-летних – 28%) и Евгений Петросян (20% среди всех опрошенных и 28% среди 60 лет+). Также в топ-3 «народного» рейтинга юмористов вошел Михаил Жванецкий – 9% (14% среди 60 лет+). Молодежь (18-24 года) любит посмеяться над шутками Павла Воли (20%) и Гарика «Бульдога» Харламова (14%). Максима Галкина, Владимира Винокура и Ефима Шифрина любимыми юмористами назвали по 5% наших сограждан.

Посмеяться за просмотром юмористических телепередач любят 59% россиян, в том числе 6% делают это ежедневно, каждый четвертый (25%) смотрит юмористические передачи несколько раз в неделю, еще 22% — несколько раз в месяц, а 6% — несколько раз в год. Чаще остальных юмористические телешоу смотрят люди старшего поколения (69% среди 60 лет+).

Опрос был проведен в честь Дня смеха. Телефонное интервью взяли у участников 28 марта 2021 года. На вопрос социологов ответили 1600 россиян старше 18 лет. Максимальный погрешность с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

Катунь24