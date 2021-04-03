Катунь24: Рубцовск попал в список городов, где можно быстрее всего накопить на жильё

Аналитики «Авито» выяснили, что быстрее всего накопить на покупку вторичного жилья в ипотеку в России можно в городах с населением от 100 тысяч до 300 тысяч жителей. Такие данные приводит «Алтайский портал недвижимости».

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Минимальный срок — четыре года — отмечается в Златоусте, Новошахтинске, Копейске, Норильске и алтайском Рубцовске.

Для подсчёта аналитики изучили данные по 84 российским городам разной численности населения с максимальным предложением вторичного жилья на продажу в базе «Авито Недвижимость», а средний бюджет был сопоставлен со средней по городу зарплатой в базе «Авито Работа». При расчёте предполагалось, что трудоустроенный местный житель откладывает на эти цели не более 50 % своего месячного дохода.

Таким образом выяснилось, что больше всего копить придётся в Москве — 19 лет. В тройку также вошли Сочи (16 лет) и Севастополь (15 лет).

Катунь24