Катунь24: Работников школьных столовых могут обязать сдавать практические экзамены

Катунь24: Работников школьных столовых могут обязать сдавать практические экзамены03.04.2021
Минпросвещения планирует ввести для работников школьных столовых специальные практические экзамены, которые подтверждали бы их квалификацию.
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Об этом заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко во время открытого диалога «Отравление в школе. Что делать сейчас и что делать навсегда?» на площадке ОНФ.
«Чтобы мы действительно видели, что человек работает в образовательной организации и он действительно это умеет делать», — цитирует Глушко ТАСС.
По его мнению, ответственные за организацию питания в школах должны пройти соответствующий курс подготовки. Подобные программы уже обсуждают в Минпросвещения РФ.