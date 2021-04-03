Катунь24: Работников школьных столовых могут обязать сдавать практические экзамены

Минпросвещения планирует ввести для работников школьных столовых специальные практические экзамены, которые подтверждали бы их квалификацию.

Фото: pixabay.com

Об этом заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко во время открытого диалога «Отравление в школе. Что делать сейчас и что делать навсегда?» на площадке ОНФ.

«Чтобы мы действительно видели, что человек работает в образовательной организации и он действительно это умеет делать», — цитирует Глушко ТАСС.

По его мнению, ответственные за организацию питания в школах должны пройти соответствующий курс подготовки. Подобные программы уже обсуждают в Минпросвещения РФ.

Катунь24