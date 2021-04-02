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Алтайский край

Катунь24: Рубцовчане смогут выбрать две территории для благоустройства в 2022 году

Апр 2, 2021
ГОРНЯК22 02.04.2021

Желающие смогут проголосовать в течение месяца – с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

 Жителям Рубцовска предстоит выбрать две территории из следующего списка:

  1. Сквер Комсомольской славы (на пр-те Ленина напротив администрации города)
  2. Сквер Пионеров (рядом с ул. Герцена и пер. Желябова)
  3. Площадь имени 21-го Гвардейского стрелкового полка (привокзальный сквер) (ул. Локомотивная, рядом с вокзалом)
  4. Прилегающая территория с западной стороны ДК «Строитель» (ул. Одесская, 6)
  5. Прилегающая территория к зданию торгового центра «Меридиан» (пр-т Ленина, 74)
  6. Территория клуба «Патриот» на стадионе МБУ СПСШ «Юбилейный» (пр-т Ленина, 203)
  7. Территория сквера «Мир» (пер. Станционный с восточной стороны школы № 18)
  8. Стадион «Искра» (ул. Рихарда Зорге)
  9. Стадион «Строитель» (пересечение улиц Одесской и Брусилова)
  10. Парк отдыха «Школьный» (ул. Полтавская, 11)

Проголосовать за территорию можно на федеральной платформе. Напомним, принять участие в нем смогут горожане, достигшие 14-летнего возраста.

 

Катунь24

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