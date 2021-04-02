Катунь24: Рубцовчане смогут выбрать две территории для благоустройства в 2022 году

Желающие смогут проголосовать в течение месяца – с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

Жителям Рубцовска предстоит выбрать две территории из следующего списка:

Сквер Комсомольской славы (на пр-те Ленина напротив администрации города) Сквер Пионеров (рядом с ул. Герцена и пер. Желябова) Площадь имени 21-го Гвардейского стрелкового полка (привокзальный сквер) (ул. Локомотивная, рядом с вокзалом) Прилегающая территория с западной стороны ДК «Строитель» (ул. Одесская, 6) Прилегающая территория к зданию торгового центра «Меридиан» (пр-т Ленина, 74) Территория клуба «Патриот» на стадионе МБУ СПСШ «Юбилейный» (пр-т Ленина, 203) Территория сквера «Мир» (пер. Станционный с восточной стороны школы № 18) Стадион «Искра» (ул. Рихарда Зорге) Стадион «Строитель» (пересечение улиц Одесской и Брусилова) Парк отдыха «Школьный» (ул. Полтавская, 11)

Проголосовать за территорию можно на федеральной платформе. Напомним, принять участие в нем смогут горожане, достигшие 14-летнего возраста.

Катунь24