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Алтайский край

Катунь24: Российских дачников предупредили о новом штрафе

Апр 1, 2021
ГОРНЯК22 01.04.2021

В 2021 году в России вступают в силу новые правила, касающиеся разжигания костров на дачных участках. Об этом напомнил председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Фото: pixabay.com

По его словам, теперь разводить костер для пикника можно на расстоянии не менее пяти метров от здания.

«Надо иметь отдельное место, бочку, в которой сжигать. Сжигать можно сучья, остатки травы, никаких нарушений в этом нет. Но сжигание мусора категорически запрещено, это будет попадать под административную ответственность», — сказал он в эфире радио «Говорит Москва».

Штраф за нарушение составляет 5 тысяч рублей.

Катунь24

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