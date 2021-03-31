Катунь24: Ректоры вузов, депутаты АКЗС и глава алтайского Минобрнауки сдали ЕГЭ по русском языку

День сдачи ЕГЭ с родителями прошёл в Алтайском крае. Эта всероссийская акция проводится уже в пятый раз. Подробности в нашем сюжете.

Фото: «Катунь 24» Embedded video for Ректоры вузов, депутаты АКЗС и глава алтайского Минобрнауки сдали ЕГЭ по русском языку

Русский язык – единственный обязательный предмет для школьников, сдающих единый государственный экзамен в этом году. Его и попробовали написать участники акции «На все сто сдаём вместе». Они получили сокращённый вариант контрольных материалов, включающий всего три задания. Среди них было и сочинение, с которым участники прекрасно справились.

В этом году в акции приняли участие не просто родители выпускников, но ректоры вузов, депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания и министр образования и науки края Максим Костенко. Он писал ЕГЭ уже не в первый раз, поэтому, признаётся, не испытывал волнения.

Многие родители и дети интересуются, как будет организована сдача государственных экзаменов в условиях пандемии коронавируса. Это зависит от эпидемиологической обстановки, говорят организаторы. Но основные рекомендации уже есть.

Когда экзамен был написан, ректоры вузов, министр образования и Российский союз молодёжи подписали совместное соглашение о взаимодействии с «Корпусом общественных наблюдателей ЕГЭ». Это позволит сделать процедуру сдачи экзамена более прозрачной.

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