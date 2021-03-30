Катунь24: Россиян решили обязать регистрировать домашних животных

В Госдуме внесли на рассмотрение законопроект об обязательной регистрации всех домашних животных. Авторы уверены, что такая мера может снизить число брошенных и потерянных питомцев.

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Парламентарии указывают, что бродячими часто становятся потерявшиеся домашние питомцы либо те, кого бросили хозяева. Обязательная регистрация поможет возвращать животных владельцам, а также станет сдерживающим фактором для тех, кто собирается выгнать своего питомца.

Порядок регистрации определят власти регионов.

Кроме того, в законопроекте предлагается изменить правила, которые касаются бродячих животных. Сейчас их по действующим нормам отлавливают, стерилизуют и возвращают в прежние места обитания. В пояснительной записке отмечается, что, учитывая потенциальную опасность безнадзорных животных, чтобы минимизировать их контакт с детьми, пенсионерами, пациентами медучреждений, предлагается запретить возвращать животных на территории социально значимых объектов, где они были отловлены.

Документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.

Изменения могут внести в закон «Об ответственном обращении с животными» и другие акты.

Катунь24