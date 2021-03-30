Катунь24: Россияне назвали лучший возраст для рождения первенца

В опросе онлайн-сервиса SuperJob приняли участие 3 тысячи россиян из всех округов страны.

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Согласно опросу, лучшим средним возрастом для рождения первенца россияне назвали 25 лет для женщин и 28 лет для мужчин.

44 % респондентов заявили, что женщине стоит родить первого ребенка в 19-24 года. Мужчинам, по мнению 48 % опрошенных, следует заводить первенца в возрасте от 25 до 29 лет. Такие ответы давали более 40 процентов россиян из четырех групп с доходами: до 30 тысяч рублей, от 30 до 50 тысяч, от 50 до 80 тысяч и от 80 тысяч рублей.

Лишь 2 % опрошенных считают, что первенец должен появиться после 40 лет. Почти никто не проголосовал за возраст до 18 лет. Еще девять процентов затруднились ответить.

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Опрос проводили с 11 по 23 февраля 2021 года. В нем приняли участие три тысячи человек со всей России.

Катунь24