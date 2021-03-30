Катунь24: Рассказываем, где пройдут апрельские продовольственные ярмарки в Барнауле

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Рассказываем, где пройдут апрельские продовольственные ярмарки в Барнауле29 марта 2021, 14:28

В субботу, 3 апреля, продовольственные ярмарки будут организованы на площадках в каждом из пяти районов города, сообщает официальный сайт Барнаула.

Фото: pixabay.com

Свою продукцию жителям региона предложат предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности города Барнаула, а также производители из других муниципальных образований Алтайского края. Покупатели смогут приобрести мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы; растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, муку и крупы, сахар, яйца, фрукты и другое.

Ярмарочные площадки будут работать с 10 до 14 часов по адресам:

Железнодорожный район: проспект Ленина, 71;

Индустриальный район: улица 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район: площадь Народная;

Октябрьский район: проспект Ленина, 152;

Центральный район: проспект Красноармейский, 36; улица Чайковского, 21.

Организаторы ярмарок напоминают посетителям об эпидемиологической обстановке и просят соблюдать дистанцию и масочный режим.

Телефон для справок 37-04-64.

Катунь24