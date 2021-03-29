Катунь24: Ранее судимый барнаулец обокрал свою сожительницу

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Ранее судимый барнаулец обокрал свою сожительницу28 марта 2021, 16:03

В полицию обратилась 49-летняя жительница Барнаула. Потерпевшая рассказала, что из её квартиры неизвестные похитили 15 тысяч рублей, золотые изделия и сотовый телефон.

Фото: pixabay.com

Сумма причиненного ущерба составила 30 тысяч рублей. Также у дочери заявительницы были украдены подвеска, серьги, два кольца и три цепочки стоимостью 50 тысяч рублей.

Как было установлено, потерпевшая с января 2021 года стала проживать с ранее судимым мужчиной 1978 года рождения. Полицейские установили его причастность к совершению данного преступления. Ювелирные изделия изъяли в ломбарде, мужчина дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Катунь24