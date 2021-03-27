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Катунь24: Россиянам проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля

Мар 27, 2021
ГОРНЯК22 27.03.2021

Россиянам проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля26 марта 2021, 16:09

Правительство России утвердило индексацию социальных пенсий на 3,4 % с 1 апреля 2021 года, это решение затронет более 3,9 миллиона человек.

Фото: pixabay.com

«В бюджете Пенсионного фонда на эти цели предусмотрено 12,8 миллиарда рублей», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Отметим, в России социальные пенсии назначают тем гражданам, у которых нет достаточного стажа работы для начисления страховой части. Выплаты также положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. Теперь средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля.

Катунь24

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