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Алтайский край

Катунь24: Ребенка высадили из маршрутки под Новосибирском из-за двух рублей

Мар 27, 2021
ГОРНЯК22 27.03.2021

Ребенка высадили из маршрутки под Новосибирском из-за двух рублей26 марта 2021, 14:01

В Искитиме водитель не простил юной пассажирке недостающей суммы и попросил ее покинуть салон.

Фото: pixabay.com

Об этом рассказали очевидцы в паблике «Подслушано Искитим» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 23 марта 2021 года в маршрутке № 9а. По словам свидетелей, ребенка высадили на остановке. В комментариях под постом интернет-пользователи возмутились ситуацией. Они осудили как водителя, так и пассажиров, которые не дали девочке недостающих двух рублей.

«Видимо, распоряжение правительства о том, что детей ни в коем случае нельзя высаживать, не распространяется на водителей «газели»», — написали пользователи.

Отметим, в феврале 2021 года в России вступил в силу закон, согласно которому запрещается высаживать детей из общественного транспорта за неоплаченный проезд. 

Катунь24

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