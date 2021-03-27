Катунь24: Ребенка высадили из маршрутки под Новосибирском из-за двух рублей

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Ребенка высадили из маршрутки под Новосибирском из-за двух рублей26 марта 2021, 14:01
В Искитиме водитель не простил юной пассажирке недостающей суммы и попросил ее покинуть салон.
Фото: pixabay.com
Об этом рассказали очевидцы в паблике «Подслушано Искитим» в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел 23 марта 2021 года в маршрутке № 9а. По словам свидетелей, ребенка высадили на остановке. В комментариях под постом интернет-пользователи возмутились ситуацией. Они осудили как водителя, так и пассажиров, которые не дали девочке недостающих двух рублей.
«Видимо, распоряжение правительства о том, что детей ни в коем случае нельзя высаживать, не распространяется на водителей «газели»», — написали пользователи.
Отметим, в феврале 2021 года в России вступил в силу закон, согласно которому запрещается высаживать детей из общественного транспорта за неоплаченный проезд.